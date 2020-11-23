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В Німеччині шкодують, що США вийшли з Договору про відкрите небо

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина шкодує, що США вийшли з Договору про відкрите небо. Він обіцяє, що Німеччина продовжить активно працювати в його межах.

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Про це пише DW.

Він підкреслив, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.

"Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями", - заявив Маас.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у неділю, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Причиною свого виходу у Вашингтоні називають невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про відкрите небо. Трамп заявив, що Росія не дотримується цього договору.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГайко Маас