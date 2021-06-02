В Германии создадут "резервный потенциал" для борьбы с будущими пандемиями

Германия планирует платить ежегодно производителям вакцин для создания резервного потенциала в размере около 600-700 млн доз в год. Это должно помочь стране бороться с будущими пандемиями.

Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Reuters .

Правительство планирует объявить тендер на так называемые контракты по готовности к пандемии на пятилетний срок, чтобы дозы вакцин "могли быстро активироваться, если худшее станет худшим", сказал Шпан.

Германия стремится активизировать отечественное производство вакцин, чтобы обеспечить необходимые препараты на случай новых пандемий.

Резервные контракты помогут сохранить ноу-хау, полученные во время пандемии, чтобы в следующий раз нам не пришлось наращивать производство с нуля до 100", - сказал журналистам Кристоф Фридрих, руководитель рабочей группы по производству вакцин.

"Мы хотим сделать ставку на несколько компаний и несколько типов вакцин, а не только на одну", - добавил Крупп.