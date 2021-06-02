В Германии создадут "резервный потенциал" для борьбы с будущими пандемиями
Германия планирует платить ежегодно производителям вакцин для создания резервного потенциала в размере около 600-700 млн доз в год. Это должно помочь стране бороться с будущими пандемиями.
Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Reuters.
Правительство планирует объявить тендер на так называемые контракты по готовности к пандемии на пятилетний срок, чтобы дозы вакцин "могли быстро активироваться, если худшее станет худшим", сказал Шпан.
Германия стремится активизировать отечественное производство вакцин, чтобы обеспечить необходимые препараты на случай новых пандемий.
Резервные контракты помогут сохранить ноу-хау, полученные во время пандемии, чтобы в следующий раз нам не пришлось наращивать производство с нуля до 100", - сказал журналистам Кристоф Фридрих, руководитель рабочей группы по производству вакцин.
"Мы хотим сделать ставку на несколько компаний и несколько типов вакцин, а не только на одну", - добавил Крупп.
В начале мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломана".
Руководитель Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что заболеваемость COVID-19 падает во всех возрастных группах, и он надеется, что вскоре эпидемия в Германии будет взята под контроль.
При этом Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против того, чтобы приравнивать вакцинированных против коронавируса с теми, у кого отрицательный тест на COVID-19. По ее словам, защита у вакцинированных выше.
Меркель считает, что неправильно уравнивать в правах людей, получивших отрицательный тест, и тех, кто получил COVID-прививки, потому что защита от вакцинации более надежная.