У Німеччині створять "резервний потенціал" для боротьби з майбутніми пандеміями

Німеччина планує платити щороку виробникам вакцин для створення резервного потенціалу в розмірі близько 600-700 млн доз на рік. Це має допомогти країні боротися з майбутніми пандеміями.

Про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає Reuters .

Уряд планує оголосити тендер на так звані контракти щодо готовності до пандемії на п'ятирічний термін, щоб дози вакцин "могли швидко активуватися, якщо найгірше стане гіршим", сказав Шпан.

Німеччина прагне активізувати вітчизняне виробництво вакцин, аби забезпечити необхідні препарати на випадок нових пандемій.

Резервні контракти допоможуть зберегти ноу-хау, здобуті під час пандемії, щоб наступного разу "нам не довелося нарощувати виробництво з нуля до 100", - сказав журналістам Крістоф Крупп, керівник робочої групи з виробництва вакцин.

"Ми хочемо зробити ставку на кілька компаній і кілька типів вакцин, а не лише на одну", - додав Крупп.