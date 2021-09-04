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В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану, - Блинкен

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Германия, Суббота 04 сентября 2021 00:55
В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану, - Блинкен
Автор: Анна Полисученко

В Германии состоится виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Блинкен сказал, что он возглавит встречу министров 20 стран вместе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В беседе с журналистами госсекретарь сказал, что его ведомство находится в "постоянном контакте" с американцами, которые все еще находятся в Афганистане и хотят уехать.

Также он сказал, что США будут "поддерживать каналы связи с талибами по важным вопросам".

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