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У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану, - Блінкен

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Німеччина, Субота 04 вересня 2021 00:55
У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану, - Блінкен
Автор: Анна Полисученко

У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану. Це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Блінкен сказав, що він очолить зустріч міністрів 20 країн разом з Міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

У бесіді з журналістами держсекретар сказав, що його відомство знаходиться в "постійному контакті" з американцями, які все ще знаходяться в Афганістані і хочуть виїхати.

Також він сказав, що США будуть "підтримувати канали зв'язку з талібами з важливих питань".

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