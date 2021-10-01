В Германии сомневаются в запуске "Северного потока-2" этой зимой

Генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маухбах сомневается, что российский газопровод "Северный поток-2" запустят этой зимой. По его мнению, его лицензирование максимально затянется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой", - отметил Маухбах.
Отметим, Uniper является одним из пяти западных финансовых партнеров, которые принимали участие в проекте российского "Газпрома". Отвечая на опасения, что поставки газа в последнее время слишком низкие для поддержания баланса рынка, Маубах сказал, что Россия была надежным поставщиком на протяжении десятилетий.
"Все контракты, которые мы подписали с российской группой "Газпром", выполняются", - добавил он.
Напомним, сегодня у президента России Владимира Путина не исключили, что сроки запуска "Северного потока-2" будут отложены из-за смены власти в Германии.