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У Німеччині сумніваються у запуску "Північного потоку-2" цієї зими

Автор: Олександр Мороз

Генеральний директор німецької енергетичної компанії Uniper Клаус-Дітер Маухбах сумнівається, що російський газопровід "Північний потік-2" запустять цієї зими. На його думку, його ліцензування максимально затягнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наскільки мені відомо, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що, ймовірно, він не зможе допомогти нам цієї зими", - зазначив Маухбах.

Зазначимо, Uniper є одним з п'яти західних фінансових партнерів, які брали участь у проекті російського "Газпрому". Відповідаючи на побоювання, що постачання газу в останній час занадто низькі для підтримки балансу ринку, Маубах сказав, що Росія була надійним постачальником протягом десятиліть.

"Всі контракти, які ми підписали з російською групою "Газпром", виконуються", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у президента Росії Володимира Путіна не виключили, що терміни запуску "Північного потоку-2" будуть відкладені через зміну влади в Німеччині.

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ГерманияПівнічний потік-2