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В Германии школы начали возобновлять работу

Германия, Понедельник 03 августа 2020 17:52
В Германии школы начали возобновлять работу
Фото: дети в Германии (uni-bremen.de)
Автор: Максим Зайченко

Это произошло впервые с начала карантина

Школы в Германии начали возобновлять работу впервые с начала карантина. В северной части страны 3 августа десятки тысяч школьников вернулись в учебные заведения.

Об этом сообщает DPA.

Мекленбург-Передняя Померания является первым из 16 германских регионов, который начал пускать детей в школы. Так, более 152 тысяч учащихся пошли в школы.

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, ученики были разделены на группы, которые не должны смешиваться, хотя в этих группах были отменены правила социального дистанцирования.

В школах всем нужно носить маски в коридорах, классы надо регулярно проветривать, а учеников призвали регулярно мыть руки.

Возвращение учеников за парты в Германии происходит на фоне роста инфицирования коронавирусом. В общей сложности в стране уже 210 402 человека заболели недугом, около 9 тысяч погибли.

Напомним, ранее в одном из регионов Германии власти объявили о второй волне коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Германии ввели тестирование на коронавирус в аэропортах для граждан, которые въезжают в страну из регионов с опасной эпидситуацией.

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