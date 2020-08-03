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У Німеччині школи почали відновлювати роботу

Німеччина, Понеділок 03 серпня 2020 17:52
У Німеччині школи почали відновлювати роботу
Фото: діти в Німеччині (uni-bremen.de)
Автор: Максим Зайченко

Це сталося вперше з початку карантину

Школи в Німеччині почали відновлювати роботу вперше з початку карантину. У північній частині країни десятки тисяч школярів повернулися до навчальних закладів.

Про це повідомляє DPA.

Мекленбург-Передня Померанія є першим з 16 німецьких регіонів, який почав пускати дітей в школи. Так, понад 152 тисяч учнів пішли в школи.

Щоб мінімізувати ризик зараження на коронавірус, учні були розділені на групи, які не повинні змішуватися, хоча в цих групах були скасовані правила соціального дистанціювання.

У школах всім потрібно носити маски в коридорах, класи треба регулярно провітрювати, а учнів закликали регулярно мити руки.

Повернення учнів за парти в Німеччині відбувається на тлі зростання інфікування коронавірусом. В цілому в країні вже 210 402 особи захворіли на недугу, близько 9 тисяч загинули.

Нагадаємо, раніше в одному з регіонів Німеччини влада оголосила про другу хвилю коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня у Німеччині ввели тестування на коронавірус в аеропортах для громадян, які в'їжджають в країну з регіонів з небезпечною епідситуацією.

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