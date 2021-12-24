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В Германии семь компаний прекратили поставки электроэнергии: что случилось

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Пятница 24 декабря 2021 17:49
В Германии семь компаний прекратили поставки электроэнергии: что случилось Фото: В Германии семь компаний прекратили поставки электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Германии семь поставщиков электроэнергии прекратили поставки с октября в связи с ростом цен на электроэнергию. Большинство из них были вынуждены подать заявление о банкротстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Поставщик электроэнергии Stromio стал седьмой компанией в этом списке, причина прекращения поставок связана с высокими ценами на газ на спотовых рынках.

Однако потребителям не стоит опасаться отключения электроэнергии. Как подчеркнули в центре защиты прав потребителей, в таких случаях нет перебоев с поставками. Местный базовый поставщик первоначально берет на себя электроснабжение в качестве так называемого замещающего поставщика.

Базовым поставщиком всегда является компания, которая снабжает наибольшее количество потребителей в определенной зоне сетки. В большинстве случаев это муниципальные коммунальные службы.

По данным Федерального сетевого агентства, в 2021 году 38 поставщиков энергии (за исключением Stromio) уведомили о прекращении поставок. Двенадцать из них уже прекратили поставки. Поставка оставшихся компаний должна закончиться 31 декабря этого года.

Газ и электричество для потребителей в Германии подорожали в этом году в среднем на 18,4% и 46,6% соответственно, в следующем году также ожидается рост цен.

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Германия Электроэнергия
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