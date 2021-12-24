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У Німеччині сім компаній припинили постачання електроенергії: що сталося

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П'ятниця 24 грудня 2021 17:49
У Німеччині сім компаній припинили постачання електроенергії: що сталося Фото: у Німеччині сім компаній припинили постачання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині сім постачальників електроенергії припинили поставки з жовтня у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію. Більшість з них були змушені подати заяву про банкрутство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Постачальник електроенергії Stromio став сьомою компанією в цьому списку, причина припинення поставок пов'язана з високими цінами на газ на спотових ринках.

Однак споживачам не варто побоюватися відключення електроенергії. Як підкреслили в центрі захисту прав споживачів, в таких випадках немає перебоїв з поставками. Місцевий базовий постачальник спочатку бере на себе електропостачання в якості так званого заміщає Постачальника.

Базовим постачальником завжди є компанія, яка постачає найбільшу кількість споживачів у певній зоні сітки. У більшості випадків це муніципальні комунальні служби.

За даними Федерального мережевого агентства, в 2021 році 38 постачальників енергії (за винятком Stromio) повідомили про припинення поставок. Дванадцять з них вже припинили поставки. Поставка решти компаній повинна закінчитися 31 грудня цього року.

Газ і електрика для споживачів у Німеччині подорожчали цього року в середньому на 18,4% і 46,6% відповідно, наступного року також очікується зростання цін.

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