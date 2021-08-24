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В Германии семь человек отравились неизвестным веществом, один из них в критическом состоянии

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Германия, Вторник 24 августа 2021 12:54
В Германии семь человек отравились неизвестным веществом, один из них в критическом состоянии Фото: в Германии семь человек отравились неизвестным веществом в университете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из немецких университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Согласно данным местных правоохранителей, пока неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

Отмечается, что раннее расследование указывает на то, что пища и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

Как сообщает другое СМИ EXPRESS прокуратура Германии расценивает массовое отравление, как покушение на убийство и привлекла к расследованию дела 30 сотрудников полиции.

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