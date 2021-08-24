В Німеччині семеро людей отруїлися невідомою речовиною, одна з них в критичному стані

Щонайменше семеро осіб постраждали внаслідок тяжкого отруєння в одному з німецьких університетів. Серед них є студенти й працівники навчального закладу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Згідно з даними місцевих правоохоронців, наразі невідомо якою саме речовиною отруїлися постраждалі. Поліція закликає усіх, хто почуває себе погано - негайно викликати швидку допомогу.

Зазначається, що раннє розслідування вказує на те, що їжа та вода були змішані зі шкідливою речовиною. Можливо, харчові продукти зберігалися в науковому факультеті університету.

Як повідомляє інше ЗМІ EXPRESS, прокуратура Німеччини розцінює масове отруєння, як замах на вбивство й долучила до розслідування справи 30 співробітників поліції.