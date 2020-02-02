В Германии сел самолет из Китая, который не пустила Россия

Во Франкфурте приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Германии, которому ранее Россия запретила посадку для дозаправки и замены экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

Как заявил региональный министр по социальным вопросам Кай Клозе, 11 человек с самолета были перевезены в больницы с различными медицинскими проблемами. Врачи смогли исключить коронавирус у всех, кроме одного случая.

Всего на борту было 100 граждан Германии, 22 китайцы, американец и румын (ранее сообщалось о гражданине Болгарии). Пассажиров, которым не нужна помощь медиков, под сопровождением полиции отвезли до военной базы в Гермерсхаймі, что в 120 километрах от Франкфурта. Там они будут отбывать 2-недельный карантин.

Напомним, самолет должен был сесть в Москве для дозаправки и замены экипажа, однако Россия отклонила разрешение на посадку лайнера с эвакуированными из Китая пассажирами.

Московский аэропорт заявил, что у него "нехватка мощностей", и вместо этого самолет Airbus A310 был вынужден остановиться в Хельсинки.

В п'пятницу, 31 января, немецкое правительство приняло решение об эвакуации из Китая более 100 человек, которые остались в охваченном новым коронавирусом городе Ухань. Вчера с аэродрома вблизи Кельна в Китай вылетел военный самолет, который должен был доставить в Германию 130 человек.

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