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В Германии рухнул показатель заражения коронавирусом

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Германия, Суббота 19 июня 2021 06:20
В Германии рухнул показатель заражения коронавирусом Фото: семидневный показатель заражения в ФРГ упал ниже 10 впервые за девять месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1108 случаев - на 803 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано 9,3 случая заражения (днем ранее - 10,3, а неделю назад -18,3).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Этот показатель в последний раз был ниже десяти 13 сентября 2020 года, а наивысшего значения достиг 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 99 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 369. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлено 3 721 139 случаев заражения, свыше 3,6 млн человек выздоровели.

Напомним, 18 июня Германия разрешила въезд из ряда стран без прохождения 10-дневного карантина по прибытию. Украины в нем пока нет.

Отметим, Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".

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