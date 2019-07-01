В Германии разбился военный вертолет

На территории немецкой земли Нижняя Саксония потерпел крушение военный вертолет, в результате произошедшего погиб один человек, передает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, воздушное судно упало в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт.

По данным газеты Suddeutsche Zeitung, крушение потерпел вертолет Eurocopter EC135. Он, как отмечает издание, использовался в тренировочных целях. Других подробностей газета не приводит.

Напомним, в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на украино-румынской границе был обнаружен разбитый вертолет, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота. Разбитое транспортное средство заметил пастух из села Сэпынца в Румынии вечером, 9 мая