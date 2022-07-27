UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии рассказали, когда Украина сможет получить ПВО IRIS-Т

Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует передать Украине ПВО IRIS-Т в конце августа или же в начале сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в интервью для"Радио Свобода".

"Мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября... И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они отступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т", - заявила Бербок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия все чаще заявляет о передаче Украине новейшего зенитного ракетного комплекса IRIS. Издание раскрывало все особенности ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГермания