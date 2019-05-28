В Германии рассказали, когда ожидать решения о признании Голодомора

В Германии рассказали, когда ожидать решения Бундестага о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Документ, который вынесла на обсуждение украинская община Мюнхена в конце прошлого года, должен пройти процедуру проверки высшим законодательным органом Германии.

Поскольку петиция набрала более 50 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения парламентом, то дальше уже будет срабатывать процедура. Сначала документ будет рассмотрен членами комитета Бундестага по вопросам петиций, объясняет член парламентской немецко-украинской группы в Бундестаге от Социал-демократической партии Германии Симтье Меллер.

Однако по решению комитета, его члены могут и отказаться от публичного разбирательства, отметила депутат.

"В случае, если петиция, размещенная на сайте Бундестага, собрала не менее 50 тысяч подписей, то, конечно, мы этот вопрос будем обсуждать на открытом заседании. Будут проводиться консультации… Мы детально должны рассмотреть содержание петиции: как она сформулирована, где ее подавали. Мы - каждый для своей фракции - должны сделать отчет на эту тему, а потом дадим оценку и рекомендацию. То есть следующим шагом будет слушание. О сроке рассмотрения сейчас не идет: скорее всего, к летнему перерыву мы не успеем этого сделать. А уже после каникул, когда получим оценку министерства, то на слушаниях ознакомимся с выводами экспертов. Также заслушаем Министерство иностранных дел. Оно должно дать оценку этому конкретному делу. Все делается для того, чтобы можно было создать собственное мнение по этому вопросу. А ожидать решения Бундестага можно будет осенью", - рассуждает депутат немецкого парламента.

Напомним, на сайте парламента Германии петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 000 подписей.