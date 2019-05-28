У Німеччині розповіли, коли чекати рішення про визнання Голодомору

У Німеччині розповіли, коли чекати рішення Бундестагу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Документ, який винесла на обговорення українська громада Мюнхена в кінці минулого року, повинен пройти процедуру перевірки вищим законодавчим органом Німеччини.

Оскільки петиція набрала більше 50 тис. підписів, необхідних для розгляду парламентом, то далі вже буде спрацьовувати процедура. Спочатку документ буде розглянутий членами комітету Бундестагу з питань петицій, пояснює член парламентської німецько-української групи в Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Сімт’є Меллер.

Однак за рішенням комітету, його члени можуть і відмовитися від публічного розгляду, зазначила депутат.

"У разі, якщо петиція, розміщена на сайті Бундестагу, зібрала не менше ніж 50 тисяч підписів, то, звичайно, ми це питання обговорюватимемо на відкритому засіданні. Проводитимуться консультації, чи було це насправді всенародне вбивство, чи ні? Я володію цифрами Голодомору, і можу лише підтвердити, наскільки жахливо це було - створити штучний голод. І, звичайно, це було зроблено цілком усвідомлено. Однак ми маємо детально розглянути зміст петиції: як вона сформульована, де її подавали? Ми - кожен для своєї фракції - маємо зробити звіт щодо цієї теми, а потім дамо оцінку та рекомендацію. Тобто наступним кроком буде відкрите слухання. Про термін розгляду нині не йдеться: швидше за все, до літньої перерви ми не встигнемо цього зробити. А вже після канікул, коли одержимо оцінку міністерства, то на слуханнях ознайомимося з висновками експертів. Також заслухаємо Міністерство закордонних справ. Воно має дати оцінку цій конкретній справі. Усе робиться задля того, щоб можна було створити власну думку щодо цього питання. А очікувати рішення Бундестагу можна буде восени", - міркує депутат німецького парламенту.

Нагадаємо, на сайті парламенту Німеччини петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала більше 50 000 підписів.