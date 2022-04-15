В Германии проведут расследование о возможном разглашении гостайны об Украине, - DW

В Германии подали заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с возможным разглашением государственной тайны. В частности, которая была обнародована во время закрытых слушаний относительно войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Заявление в прокуратуру Берлина подала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, которая ранее посещала Украину.
Издание сообщает, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила в Бундестаге данные перехватов разговоров российских военных, обсуждающих убийства мирных жителей в Буче.
На прошлой неделе немецкая разведка представила протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были также направлены комитетам Бундестага по обороне и иностранным делам.
По данным издания, утечка информации могла произойти на этом этапе.
После того как стало известно о протоколах перехвата, российские оккупанты закрыли каналы, по которым шли переговоры.
Также по данным источников, близких к НАТО, россияне заблокировали доступ к другим источникам информации.
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