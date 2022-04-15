RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині проведуть розслідування про можливе розголошення держтаємниці про Україну, - DW

Фото: у Німеччині проведуть розслідування про можливе розголошення держтаємниці про Україну (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині подали заяву в прокуратуру про порушення кримінальної справи у зв'язку з можливим розголошенням державної таємниці. Зокрема, яка була оприлюднена під час закритих слухань щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Заяву в прокуратуру Берліна подала голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерманн, яка раніше відвідувала Україну.

Видання повідомляє, що Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) представила в Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі.

Минулого тижня німецька розвідка представила протоколи перехоплення комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб. Копії протоколів були також направлені комітетам Бундестагу з оборони та закордонних справ.

За даними видання, витік інформації міг статися на цьому етапі.

Після того як стало відомо про протоколи перехоплення, російські окупанти закрили канали, за якими йшли переговори.

Також за даними джерел, близьких до НАТО, росіяни заблокували доступ до інших джерел інформації.

Війна в Україні триває вже 51 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияРозслідуванняВійна в Україні