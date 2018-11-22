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У Німеччині прокуратура відкрила справу проти лідера ультраправої партії

Новини » Політика    22.11.2018 - 15:35
У Німеччині прокуратура відкрила справу проти лідера ультраправої партії
Фото: аліса Вейдель (facebook.com/aliceweidel)

Співголову ультраправої партії Альтернатива для Німеччини підозрюють в отриманні незаконних пожертвувань на політичну діяльність

Прокуратура Німеччини відкрила розслідування у відношенні співголови ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліси Вейдель за підозрою в  отриманні незаконної пожертви для партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в прес-службі прокуратури в місті Констанц, представник Аліси Вейдель в південному місті на березі Боденського озера підозрюється в отриманні від 145 000 швейцарських франків (145 743,29 доларів) в період з липня по вересень 2017 року від компанії, розташованої через кордон - у Швейцарії.

Німецьке законодавство забороняє сторонам отримувати пожертвування поза меж ами Європейського союзу, а Швейцарія не є державою-членом. Пожертви були зроблені незадовго до виборів у Німеччині у вересні минулого року.

Вайдель визнала у своєму останньому виступі в парламенті, що її партія "зробила помилки в роботі з пожертвами на виборах" і сказала, що всі кошти були повернуті швейцарській фірмі.

Також по цій справі прокуратура почала перевірки стосовно ще кількох членів AfD в Констанці.

Нагадаємо, нещодавно права партія "Альтернатива для Німеччини" зажадала провести парламентське розслідування дій канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання міграційного кризи в 2015 році.

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