У Німеччині прокоментували можливість видачі Пучдемона

Німеччина може затягнути час перебування Пучдемона під вартою

У Німеччині заявляють, що рішення про видачу колишнього голови уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого в неділю на кордоні з Данією, тепер знаходиться в руках суду федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини). Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

Зокрема, повідомляється, що генпрокуратура в німецькому місті Шлезвіг, яка розглядає справу Карлеса Пучдемона, отримала від Іспанії ордер на арешт політика. Справа Пучдемона розглядається відповідно до "німецькими законами і положеннями про європейський ордер на арешт", - заявив Гольштейн.

"Іспанія є демократичною державою, дотримується верховенства закону, і Федерельного уряд Німеччини залишається переконаним, що конфлікт в Каталонії повинен бути вирішене в правових рамках і відповідно до Конституції Іспанії", - додав він.

Згідно із законом, остаточне правозастосування за європейським ордером на арешт може бути виконано протягом 60 днів з дня затримання розшукуваного. В особливих випадках перебування під вартою може бути продовжено ще на 30 днів.

Нагадаємо, Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини недалеко від кордону з Данією на підставі європейського ордера на арешт.

У Каталонії протести проти затримання Пучдемона в Німеччині переросли в зіткнення з поліцією. Пучдемон ініціював 1 жовтня 2017 року Каталонії референдум про незалежність від Іспанії.

За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував. Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і в той же день іспанська сенат схвалив план уряду щодо введення прямого управління в регіоні. Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх в бунті і заколоті.

