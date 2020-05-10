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В Германии произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 17:14
В Германии произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате
Иллюстративное фото (flickr.com/bonsaitruck)

Заразились уже более 200 сотрудников комбината

В Германии закрыли мясокомбинат компании Westfleisch в округе Кесфельд из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По официальным данным компании Westfleisch, по состоянию на 10 мая заражение коронавирусом обнаружили у 205 сотрудников мясокомбината. На территории комбината сейчас работают представители органа госнадзора, чтобы провести новое тестирование работников.

Отмечается, что часть сотрудников мясокомбината - иностранцы, прибывшие из стран Восточной Европы. В компании рассказали, что сотрудники комбината проживают в общих квартирах по 3-5 человек. В общем на пораженном коронавирусом мясокомбинате работают 1200 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции произошла вспышка коронавируса в департаменте Дордонь, который ранее относился к "зеленой зоне" эпидемиологической карты страны. В селе Эглиз-Нев-де-Вер после похорон местного жителя COVID-19 заболели несколько десятков человек. С первым инфицированным контактировали более 120 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области произошла вспышка коронавируса в школе-интернате. В Перечинской объединенной территориальной общине зафиксировали почти 30 больных, часть из них находятся в учебном заведении города Перечин.

Теги Новости Украины ГерманияКоронавирус
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