Во Франции обнаружили новый очаг коронавируса

Иллюстративное фото (twitter/rfi.fr)

После церемонии похорон в одном из регионов Франции инфекция начала стремительно распространяться

Во Франции обнаружили новый очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 после того, как группа людей побывала на похоронной церемонии. Об этом сообщает BFM.TV.

Говорится, что вспышка обнаружена в департаменте Дордонь, который принято относить к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции.

По данным СМИ Франции, в небольшой деревне Эглиз-Нев-де-Вер после церемонии похорон местного жителя несколько десятков человек собрались на поминки вопреки правилам карантина. Это породило цепь заражений, а началось все от одного человека из членов семьи покойного.

Вскоре были обнаружены 127 человек, которые непосредственно контактировали с первым инфицированным. У примерно десятка человек из этого числа подтвержден коронавирус.

Отмечается, что с 11 мая местные власти собирались ослаблять карантин, однако тепер существует опасение, что массовое заражение вспыхнет с новой силой.

Напомним, парламент Франции в субботу, 9 мая, поддержал продление действия чрезвычайного положения, введенного в стране из-за вспышки коронавируса. Депутаты проголосовали за продление режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 июля.