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В Германии произошел взрыв в жилом доме

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 11:04
Фото: взрыв в Германии (spiegel.de)
Фото: взрыв в Германии (spiegel.de)

В результате происшествия пострадали 24 человека

В жилом доме в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произошел взрыв. Об этом сообщает издание Spiegel.

Так, согласно информации местной полиции, взрыв произошел накануне вечером.

Отмечается, что взрыв полностью разрушил многоквартирное здание.

Согласно информации издания Wormser Zeitung, в результате происшествия пострадали 24 человека, при этом четверо из них получили серьезные ранения.

Под обломками до сих пор могут находиться люди, допустили работники аварийных служб.

Пожарные работали на месте происшествия всю ночь.

Сообщается также, что работу сотрудников аварийных служб осложняло то, что дом продолжал рушиться: от здания отвалились большие куски фасада, внутри также периодически происходили разрушения.

Напомним, ранее в метро на севере Лондона (Великобритания) произошел взрыв, пострадало пятеро челоек.

 

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Теги публикации: Германия, пострадавшие, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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