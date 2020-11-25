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У Німеччині продовжили карантин до кінця року

Німеччина, Середа 25 листопада 2020 23:37
У Німеччині продовжили карантин до кінця року
Фото: Ангела Меркель (flickr)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині продовжили карантинні обмеження до 20 грудня. Карантин мав бути скасований в кінці листопада, але через зростання числа хворих на коронавірус, його продовжили.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає NDR.de.

Поки карантин точно продовжили до 20 грудня.

"Але ми згодні з тим, що через високе число заражень їх (обмеження - ред.) потрібно буде зберегти і до початку січня", - сказала Меркель. На різдвяні канікули планують зробити послаблення.

Так, дозволяється збиратися в компанію не більше п'яти осіб. У торгових центрах і магазинах на 10 квадратних метрів площі можна буде пускати одного відвідувача.

Нагадаємо, з 2 листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Раніше в Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він буде діяти з 6 жовтня до 17 січня.

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