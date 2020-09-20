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В Германии призвали защитить Навального от опросов следователей РФ

Берлин, Воскресенье 20 сентября 2020 12:24
В Германии призвали защитить Навального от опросов следователей РФ
Фото: Алексей Навальный (instagram.com/navalny)
Автор: Андрей Козловский

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал защитить российского оппозиционера Алексея Навального от "проблематичных" попыток следственных органов России провести с ним беседу. Он считает, что Российская Федерация не намерена проводить серьезное уголовное расследование.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Его защита и его здоровье имеют высший приоритет", - заявил кандидат в главы Христианского демократического союза (ХДС) в опубликованном 20 сентября интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Реттгена, для Алексея Навального неприемлемыми являются опросы со стороны российских следователей после того, как в России он был отравлен высокосложным нейротоксином. Он отметил, что российская власть до сих пор не проводит следственных действий в России, где произошло преступление.

По мнению политика, необходимо провести международное расследование, например, под эгидой ООН.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали. Российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.

Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов "Новичок".

Добавим, Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии после информации о выходе Алексея Навального из комы.

Генеральная прокуратура Берлина назвала условие передачи материалов России по Навальному.

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