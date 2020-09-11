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В России готовят дополнительный запрос Германии после выхода Навального из комы

Россия, Пятница 11 сентября 2020 09:17
В России готовят дополнительный запрос Германии после выхода Навального из комы
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии после информации о выходе Алексея Навального из комы. В запросе российская сторона просит разрешить участие в следственных действиях в Германии.

Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в России хотят, чтобы немецкие правоохранители разрешили присутствовать во время проведения следственных действий следователям из РФ и российскому эксперту. Это позволит российской стороне задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение… готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября Алексея Навального вывели из комы, вчера появилась информация, что он полностью пришел в сознание после отравления.

Также сообщалось, что немецкие правоохранители усилили охрану из-за опасений нового покушения на Навального.

Как ранее сообщало РБК-Украина, немецкие врачи в организме Навального нашли следы яда класса "Новичок".

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