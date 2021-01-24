В Германии призвали власть наложить мораторий на строительство "Северного потока-2"

В Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода "Северный поток-2". Работы нужно остановить из-за ситуации в России.

Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, сообщает Deutche Welle.

Он считает, что Германия не может сотрудничать с Россией в прежнем ключе сейчас. И должна учитывать интересы других стран ЕС и Украины в вопросе строительства газопровода.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как "Северный поток-2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", - сказал Линднер.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" негативно влияет на политический имидж Германии в мире. Это может привести к потере доверия к этой стране на международной арене.

Напомним, в Германии официально основали экологический фонд, который предназначен для оказания помощи при строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в территориальных водах Германии могут быть прекращены на неопределенный срок.