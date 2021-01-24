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У Німеччині закликали владу накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2"

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині закликали уряд до оголошення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Роботи потрібно зупинити через ситуацію в Росії.

Про це заявив голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє Deutche Welle.

Він вважає, що Німеччина не може співпрацювати з Росією в колишньому ключі зараз. І повинна враховувати інтереси інших країн ЄС та України в питанні будівництва газопроводу.

"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проектів, як "Північний потік-2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проекту, а оголосити мораторій", - сказав Лінднер.

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Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" негативно впливає на політичний імідж Німеччини в світі. Це може призвести до втрати довіри до цієї країни на міжнародній арені.

Нагадаємо, у Німеччині офіційно заснували екологічний фонд, який призначений для надання допомоги при будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін.

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