В Германии призвали к переговорам о свободной торговле ЕС и США на фоне российского кризиса

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал к новым переговорам по соглашению о свободной торговле между Европейским союзом и США. Это должно оживить дискуссии, остановленные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Трамп прекратил переговоры по так называемому Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (ТТИП) и вместо этого вел ряд торговых споров с ЕС.

"Мы должны возобновить переговоры о трансатлантическом соглашении о свободной торговле. Особенно сейчас, в условиях (российского) кризиса, становится ясно, насколько важна свободная торговля с партнерами по всему миру, которые разделяют наши ценности", - сказал министр финансов крупнейшей в Европе экономики изданию Handelsblatt.

Неясно, в какой степени такие переговоры поддерживаются в Европе. В последние годы одни чиновники высказывались за возобновление, другие были более осторожны.