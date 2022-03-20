ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині закликали до переговорів про вільну торгівлю ЄС і США на тлі російської кризи

Новость на русском →
Берлін, Неділя 20 березня 2022 12:27
У Німеччині закликали до переговорів про вільну торгівлю ЄС і США на тлі російської кризи Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав до нових переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Європейським союзом і США. Це має пожвавити дискусії, зупинені колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп припинив переговори щодо так званого трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (ТТІП) і замість цього вів ряд торгових суперечок з ЄС.

"Ми повинні відновити переговори про трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Особливо зараз, в умовах (російської) кризи, стає ясно, наскільки важлива вільна торгівля з партнерами по всьому світу, які поділяють наші цінності", - сказав міністр фінансів найбільшої в Європі економіки виданню Handelsblatt.

Неясно, якою мірою такі переговори підтримуються в Європі. В останні роки одні чиновники висловлювалися за відновлення, інші були більш обережні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні