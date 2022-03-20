У Німеччині закликали до переговорів про вільну торгівлю ЄС і США на тлі російської кризи

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав до нових переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Європейським союзом і США. Це має пожвавити дискусії, зупинені колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трамп припинив переговори щодо так званого трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (ТТІП) і замість цього вів ряд торгових суперечок з ЄС.

"Ми повинні відновити переговори про трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Особливо зараз, в умовах (російської) кризи, стає ясно, наскільки важлива вільна торгівля з партнерами по всьому світу, які поділяють наші цінності", - сказав міністр фінансів найбільшої в Європі економіки виданню Handelsblatt.

Неясно, якою мірою такі переговори підтримуються в Європі. В останні роки одні чиновники висловлювалися за відновлення, інші були більш обережні.