В Германии призвали к немедленному эмбарго на российский газ, несмотря на издержки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гримм изданию RND.

"Решающим фактором является то, является ли эмбарго подходящим инструментом политики безопасности для восстановления и стабилизации мира в Европе. Иностранная валюта течет постоянно, что облегчает российскому руководству дальнейшее разжигание этого конфликта", добавила Гримм.

При этом Гримм заявила, что эмбарго отвергается исключительно со ссылкой на вызванный этим экономический спад.

"Конечно, эмбарго для Германии повлекло бы за собой массовые сокращения. Это спровоцирует рецессию, потенциально сравнимую по масштабам с пандемией. Государство должно было смягчить насущные трудности. Так что это будет сложно. Но сдерживание конфликта в настоящее время является решающей задачей", - сказал она.