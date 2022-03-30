У Німеччині закликали до негайного ембарго на російський газ, незважаючи на витрати

Німеччина повинна негайно ввести ембарго на російський газ, незважаючи на витрати. Член Експертної Ради Уряду Німеччини з економічного розвитку Вероніка Грімм впевнена, що головне зараз - обрізати джерело валюти для Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Грімм виданню RND.
"Вирішальним фактором є те, чи є ембарго підходящим інструментом політики безпеки для відновлення і стабілізації миру в Європі. Іноземна валюта тече постійно, що полегшує російському керівництву подальше розпалювання цього конфлікту", додала Грімм.
При цьому Грімм заявила, що ембарго відкидається виключно з посиланням на викликаний цим економічний спад.
"Звичайно, ембарго для Німеччини спричинило масові скорочення. Це спровокує рецесію, потенційно порівнянну за масштабами з пандемією. Держава повинна була пом'якшити нагальні труднощі. Так що це буде складно. Але стримування конфлікту в даний час є вирішальним завданням", - сказав вона.
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