В Германии предъявили обвинение россиянину. Подозревают в космическом шпионаже

Как отмечает издание, подозреваемый по имени Ильнур Н. до своего ареста в июне прошлого года работал в баварском университете. Обвинение в шпионаже ему предъявили 9 декабря 2021 года.

Источник агентства рассказал, что подозреваемый работал в Аугсбургском университете, центре аэрокосмических исследований. В городе также находится большая часть производства ракеты-носителя нового поколения Ariane 6.

Отмечается, что мужчина собирал и передавал кураторам российской разведки данные о европейской космической ракете-носителе Ariane. Служба внешней разведки (СВР) России впервые обратилась к нему осенью 2019 года. Он дал согласие на сотрудничество.

Подозреваемый регулярно встречался с представителем СВР и неоднократно передавал данные об исследовательских проектах. За свои услуги он получил 2 500 тысячи евро.