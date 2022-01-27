RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині пред'явили звинувачення росіянину. Підозрюють в космічному шпигунстві

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині пред'явили звинувачення росіянину, якого затримали за підозрою в шпигунстві на користь РФ минулого року. Чоловік збирав і передавав відомості про європейські космічні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, підозрюваний, на ім'я Ільнур н.до свого арешту в червні минулого року працював у баварському університеті. Звинувачення в шпигунстві йому пред'явили 9 грудня 2021 року.

Джерело агентства розповіло, що підозрюваний працював в аугсбурзькому університеті, центрі аерокосмічних досліджень. У місті також знаходиться велика частина виробництва ракети-носія нового покоління Ariane 6.

Відзначається, що чоловік збирав і передавав кураторам російської розвідки дані про європейську космічну ракету-носій Ariane. Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії вперше звернулася до нього восени 2019 року. Він дав згоду на співпрацю.

Підозрюваний регулярно зустрічався з представником СЗР і неодноразово передавав дані про дослідницькі проєкти. За свої послуги він отримав 2 500 тисячі євро.

Нагадаємо, у січні поточного року у Латвії у справі про шпигунство на користь РФ затримали колишніх співробітників служб безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияРосійська Федерація