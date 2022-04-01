В Германии предъявили обвинение офицеру резерва в шпионаже в пользу России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что подозреваемый Ральф Г. в период с октября 2014-го по март 2020 года предоставлял российским кураторам документы и данные о немецкой армии. Мужчина также обвиняется в сборе информации о влиянии на компании Германии санкций ЕС против России, введенные за оккупацию Крыма.

Подозреваемый также предоставлял российским агентам информацию о газопроводе "Северный поток-2", резервных силах Германии и гражданской обороне. Не уточняется, признал ли мужчина себя виновным.