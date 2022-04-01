У Німеччині пред'явили звинувачення офіцеру резерву в шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Німеччини пред'явила звинувачення колишньому офіцеру резервних сил у шпигунстві на користь Росії. Чоловік надавав російській розвідці дані про німецьку армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відзначається, що підозрюваний Ральф Г. в період з жовтня 2014-го по березень 2020 року надавав російським кураторам документи і дані про німецьку армію. Чоловік також звинувачується в зборі інформації про вплив на компанії Німеччини санкцій ЄС проти Росії, введені за окупацію Криму.

Підозрюваний також надавав російським агентам інформацію про газопровід "Північний потік-2", резервні сили Німеччини та цивільну оборону. Не уточнюється, чи визнав чоловік себе винним.