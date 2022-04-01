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У Німеччині пред'явили звинувачення офіцеру резерву в шпигунстві на користь Росії

Фото: у Німеччині викрили російського шпигуна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Німеччини пред'явила звинувачення колишньому офіцеру резервних сил у шпигунстві на користь Росії. Чоловік надавав російській розвідці дані про німецьку армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що підозрюваний Ральф Г. в період з жовтня 2014-го по березень 2020 року надавав російським кураторам документи і дані про німецьку армію. Чоловік також звинувачується в зборі інформації про вплив на компанії Німеччини санкцій ЄС проти Росії, введені за окупацію Криму.

Підозрюваний також надавав російським агентам інформацію про газопровід "Північний потік-2", резервні сили Німеччини та цивільну оборону. Не уточнюється, чи визнав чоловік себе винним.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну країни почали масово висилати російських дипломатів-шпигунів. У США вітали такі кроки держав.

Зазначимо, раніше через підозру у шпигунстві Німеччина оголосила персоною нон грата російського дипломата.

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