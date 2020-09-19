В Германии предложили отменить карнавальный сезон

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия заявили о запрете больших карнавальных мероприятий. Из-за этих ограничений провести карнавал практически невозможно.

Об этом сообщает DW.

Карнавальный сезон начинается 11 ноября. Немцы проводят шествия, уличные гуляния и празднования в пивных.

"Карнавал, каким мы его знаем, во времена пандемии будет невозможен", - пояснил глава офиса земельного премьер-министра в Дюссельдорфе Натанаэль Лимински на встрече с устроителями карнавальных празднеств.

По его словам, в подобных условиях могут быть разрешены лишь те мероприятия, на которых можно соблюсти эпидемиологические требования, включая правила гигиены и социальную дистанцию в 1,5 метра между участниками. Чиновник предложил в нынешнем году справлять карнавал в семейном кругу, не выходя на улицу.

В свою очередь президент кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн заявил, что в условиях строгих мер гигиенической предосторожности и резко ограниченного количества участников проведение крупных карнавальных торжеств становится практически невозможным.

Власти европейских стран могут быть вынуждены вернуть жесткий карантин, несмотря на риск возмутить население, уставшее от ограничений. Сразу в нескольких государствах, включая Францию, Германию и Португалию, в последние дни фиксировали максимальный прирост числа заболевших COVID-19 за несколько месяцев.

Напомним, ранее власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.