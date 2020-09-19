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У Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон

Автор: Артур Родивилов

У Німеччині влада федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія заявила про заборону великих карнавальних заходів. Через карантин провести карнавал практично неможливо.

Про це повідомляє DW.

Карнавальний сезон починається 11 листопада. Німці проводять ходи, вуличні гуляння і святкування в пивних.

"Карнавал, яким ми його знаємо, в часи пандемії буде неможливий", - пояснив глава офісу земельного прем'єр-міністра в Дюссельдорфі Натанаель Лімінські на зустрічі з організаторами карнавальних свят.

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За його словами, в подібних умовах можуть бути дозволені лише ті заходи, на яких можна дотриматись епідеміологічних вимог, включаючи правила гігієни та соціальну дистанцію в 1,5 метра між учасниками. Чиновник запропонував у цьому році справляти карнавал в сімейному колі, не виходячи на вулицю.

Своєю чергою президент кельнського карнавалу Крістоф Куккелькорн заявив, що в умовах суворих заходів гігієнічної безпеки та різко обмеженої кількості учасників проведення великих карнавальних урочистостей стає практично неможливим.

Влада європейських країн може бути змушена повернути жорсткий карантин, попри ризик обурити населення, яке втомилося від обмежень. Відразу в декількох державах, включаючи Францію, Німеччину і Португалію, в останні дні фіксували максимальний приріст числа хворих COVID-19 за кілька місяців.

Нагадаємо, раніше влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

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