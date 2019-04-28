В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии по Донбассу. Стратегия под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе" скоро будет внесена в Бундестаг на обсуждение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.



Сообщается, что СвДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся минских соглашений, с обязательными сроками выполнения их пунктов и «конкретными последствиями в случае их несоблюдения».

"И Россия, и Украина должны выполнить обязательства, принятые в рамках минских соглашений", - считают депутаты.

Документ состоит из 12 пунктов. В частности, он предлагает расширить миссию содействия Украине. Для этого, по мнению депутатов, в Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, который "выполняет суверенные задачи в сотрудничестве с украинскими органами безопасности".

Кроме того, партия предлагает Бундестагу разработать мирный план, в котором содержатся предложения по роспуску правительств так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". По мнению депутатов, управление регионами нужно передать гражданской переходной администрации под руководством ООН.

По словам инициатора принятия документа Рената Альта, избрание Владимира Зеленского президентом Украины и присутствие Германии в Совете Безопасности ООН - это "ключевые моменты для придания нового импульса мирным переговорам".

Напомним, Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.