У Німеччині запропонували нову стратегію по Донбасу

Депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.



Повідомляється, що ВДП пропонує парламенту Німеччини розробити додатковий план дій, що стосуються мінських угод, з обов'язковими термінами їх виконання пунктів і "конкретними наслідками у разі їх недотримання".

"І Росія, і Україна повинні виконати зобов'язання, прийняті в рамках мінських угод", - вважають депутати.

Документ складається з 12 пунктів. Зокрема, він пропонує розширити місію сприяння Україні. Для цього, на думку депутатів, в Україну слід направити додатковий контингент цивільної поліції ООН, який "виконує суверенні завдання у співпраці з українськими органами безпеки".

Крім того, партія пропонує Бундестагу розробити мирний план, в якому містяться пропозиції щодо розпуску урядів так званих "Донецької та Луганської народних республік". На думку депутатів, управління регіонами потрібно передати цивільній перехідній адміністрації під керівництвом ООН.

За словами ініціатора прийняття документа Рената Альта, обрання Володимира Зеленського президентом України і присутність Німеччини в Раді Безпеки ООН - це "ключові моменти для надання нового імпульсу мирних переговорів".

Нагадаємо, Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях заборони російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі.