У Німеччині на пожежі залізничної станції постраждали 40 осіб

Пожежа сталася на залізничній станції в німецькому місті Зігбург

У пожежі на залізничній станції в німецькому місті Зігбург постраждали близько 40 осіб. Про це повідомляє газета Die Zeit.

Повідомляється, що 10 постраждалих перебувають у критичному стані.

Вогонь перекинувся на вісім найближчих будинків, змусивши реагувати в загальній складності близько 100 осіб.

Причина виникнення пожежі поки невідома. Передбачається, що вогонь міг початися через іскри, які вилетіли з-під поїзда.

На даний момент пожежа ще горить, на місці події працюють рятувальники. Залізничний маршрут Кельн-Франкфурт тимчасово перекритий, терміни відновлення роботи лінії невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині липень 2018 року побив температурний рекорд і став найспекотнішим місяцем в країні з 1881 року. У багатьох районах країни температура перевищувала показники в +35 градусів.

Спека вже призвела до лісових пожеж і зниження рівня води в річках. Крім того, очікується, що посуха стане причиною скорочення врожаїв. Згідно з прогнозами, в серпні спека не відступить.

Також зазначається, що у зв'язку зі спекою значно знизився рівень води і, як наслідок, пропускна здатність фарватеру Рейну, а також Ельби і Одеру. Крім того, Міністерство сільського господарства Німеччини вже зараз прогнозує скорочення врожаю зерна на 7-8 млн тонн, а загальний економічний збиток оцінюється в 1,4 млрд євро.