В Германии появился новый вид военной службы

С 6 апреля в Германии стартовал новый вид добровольной службы в Бундесвере - Добровольческая военная служба национальной безопасности (FWDFreiwilliger Wehrdienst Heimatschutz). В первый призыв попали 325 человек.
Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер, передает DW.
По ее словам, первые призывники начинают свою службу в базовых учебных подразделениях базы вооруженных сил и ВВС.
Чиновница отметила, что инициатива "Твой год для Германии" является попыткой создать новую гибкую возможность защищать Германию и ее граждан.
"Много молодых людей интересуются Бундесвером, но не хотят посвящать этому всю свою жизнь", - пояснила министр.
Эта инициатива предусматривает 7-месячную службу, из которых 3 месяца будут посвящены интенсивной подготовке. Добровольцы будут получать чуть более 1550 евро.
После этого в течение 6 лет волонтеры должны будут 5 месяцев проходить службу как резервисты.
Сначала ежегодно планируется набирать 1000 заинтересованных людей.
По словам госсекретаря Минобороны Петера Таубера, заинтересованность уже выразили 9 тысяч молодых людей. Из них около 20% – женщины.
Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что увеличение расходов на вооружение, прежде всего, связано с национальными интересами. Она акцентировала на росте вызовов для региона, в частности, из-за действий России.
Также недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за действиями России вблизи украинской границы.