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Минобороны Германии: из-за действий России растут вызовы для региона

Новина українською → Берлин, Суббота 03 апреля 2021 16:11
Минобороны Германии: из-за действий России растут вызовы для региона Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (flickr.com/secdef)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что увеличение расходов на вооружение, прежде всего, связано с национальными интересами. Она акцентировала на росте вызовов для региона, в частности, из-за действий России.

Об этом говорится в интервью Крамп-Карренбауэр для издания RND.

"Мы должны обеспечить нашу личную безопасность. Вызовы растут - с новыми технологиями, в форме гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", - сказала она.

Немецкий министр добавила, что рост вызовов также связан с системным противостоянием с Китаем, однако гибридная угроза - самая большая.

"Гибридная угроза, пожалуй, самая большая. Потому что речь идет об атаках, которые тоже происходят изнутри. Германия часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Россией. Если мы хотим жить в безопасности и процветании, мы должны инвестировать в нашу безопасность", - пояснила Крамп-Карренбауэр.

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за действиями России вблизи украинской границы.

Такое заявление он сделал после того, как появилась информация о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Российские войска перебрасываются в Брянскую область и оккупированный Крым.

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