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В Германии появился новый вид военной службы

Новина українською → Германия, Среда 07 апреля 2021 06:24
В Германии появился новый вид военной службы Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер и военные (instagram.com/krampkarrenbauer)
Автор: Даша Харченко

С 6 апреля в Германии стартовал новый вид добровольной службы в Бундесвере - Добровольческая военная служба национальной безопасности (FWDFreiwilliger Wehrdienst Heimatschutz). В первый призыв попали 325 человек.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер, передает DW.

По ее словам, первые призывники начинают свою службу в базовых учебных подразделениях базы вооруженных сил и ВВС.

Чиновница отметила, что инициатива "Твой год для Германии" является попыткой создать новую гибкую возможность защищать Германию и ее граждан.

"Много молодых людей интересуются Бундесвером, но не хотят посвящать этому всю свою жизнь", - пояснила министр.

Эта инициатива предусматривает 7-месячную службу, из которых 3 месяца будут посвящены интенсивной подготовке. Добровольцы будут получать чуть более 1550 евро.

После этого в течение 6 лет волонтеры должны будут 5 месяцев проходить службу как резервисты.

Сначала ежегодно планируется набирать 1000 заинтересованных людей.

По словам госсекретаря Минобороны Петера Таубера, заинтересованность уже выразили 9 тысяч молодых людей. Из них около 20% – женщины.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что увеличение расходов на вооружение, прежде всего, связано с национальными интересами. Она акцентировала на росте вызовов для региона, в частности, из-за действий России.

Также недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за действиями России вблизи украинской границы.

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