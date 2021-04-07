У Німеччині з'явився новий вид військової служби

З 6 квітня у Німеччині стартував новий вид добровільної служби в Бундесвері - Добровольча військова служба для національної безпеки (FWDFreiwilliger Wehrdienst Heimatschutz). У перший призов потрапили 325 людей.

Про це розповіла міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, передає DW.

За її словами, перші призовники розпочинають свою службу в базових навчальних підрозділах бази збройних сил та ВПС.

Чиновниця зазначила, що ініціатива "Твій рік для Німеччини" є намаганням створити нову гнучку можливість захищати Німеччину та її громадян.

"Багато молодих людей цікавляться Бундесвером, але не хочуть присвячувати цьому все своє життя", - пояснила міністр.

Ця ініціатива передбачає 7-місячну службу, з яких 3 місяці будуть присвячені інтенсивній підготовці. Добровольці отримуватимуть трохи більше ніж 1550 євро.

Після цього протягом 6 років волонтери повинні будуть 5 місяців проходити службу як резервісти.

Спочатку щороку планується набирати 1000 зацікавлених людей.

За словами держсекретаря Міноборони Петера Таубера, зацікавленість уже висловили 9 тисяч молодих людей. З них близько 20% – жінки.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що збільшення видатків на озброєння, перш за все, пов'язане з національними інтересами. Вона акцентувала на зростанні викликів для регіону, зокрема, через дії Росії.

Також нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за діями Росії поблизу українського кордону.