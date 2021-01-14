В Германии последователи Греты Тунберг протестовали против "Северного потока-2"

Фото: протесты против "Северного потока-2" (dpa)

Немецкие последователи Греты Тунберг выступили против "Северного потока-2"

Протестная акция прошла в Берлине и трех других городах ФРГ, в том числе в Любмине, где находится приемный терминал действующего газопровода "Северный поток" и куда, в случае достройки, должен прийти "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

"Чистый природный газ является грязной ложью", - гласит лозунг на транспаранте, развернутом активистами движения защиты климата Fridays for Future перед берлинской штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

На другом написано: "Трубопровод, ведущий в кризис? Только не с нами". Имеется в виду российский газопровод "Северный поток-2", который, по мнению участников пикета, усугубит глобальные климатические проблемы.

Все эти акции были немногочисленными, но симптоматичными: движение защитников климата, стремительно завоевавшее популярность в Германии в 2019 году, весь прошлый год из-за пандемии, локдаунов и карантинных ограничений находилось в тени, но теперь, похоже, решило опять заявить о себе. И в качестве новой мишени (после угольных электростанций и сжигающей нефтепродукты гражданской авиации) выбрало проект по доставке в Европу еще одного ископаемого энергоносителя - газа.

Известно, что США готовят новый пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Госдеп США уже предупредил европейские компании, которые помогают в строительстве газопровода, о возможных санкциях.

Напомним, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".