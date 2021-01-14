У Німеччині послідовники Грети Тунберг протестували проти "Північного потоку-2"

Фото: протести проти "Північного потоку-2" (dpa)

Німецькі послідовники Грети Тунберг виступили проти "Північного потоку-2"

Протестна акція пройшла в Берліні та трьох інших містах ФРН, у тому числі в Любміні, де знаходиться приймальний термінал діючого газопроводу "Північний потік" і куди, у разі добудови, має прийти "Північний потік-2".

Про це повідомляє DW.

"Чистий природний газ є брудною брехнею", - говорить гасло на транспаранті, розгорнутому активістами руху захисту клімату Fridays for Future перед берлінською штаб-квартирою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

На іншому написано: "Трубопровід, що веде у кризу? Тільки не з нами". Мається на увазі російський газопровід "Північний потік-2", який, на думку учасників пікету, посилить глобальні кліматичні проблеми.

Всі ці акції були нечисленними, але симптоматичними: рух захисників клімату, стрімко завоювало популярність у Німеччині у 2019 році, весь минулий рік через пандемію, локдауни і карантинні обмежень знаходилося в тіні, але тепер, схоже, вирішило знову заявити про себе. І в якості нової мішені (після вугільних електростанцій і палючих нафтопродуктів цивільної авіації) вибрало проект з доставлення в Європу ще однієї копалин енергоносіїв - газу.

Відомо, що США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Держдеп США попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".